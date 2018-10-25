Резолюция ЕП по Азовскому морю поощряет морское пиратство — Косачев

Москва, 25 октября. Резолюция Европарламента по Азовскому морю фактически поощряет пиратство. Об этом в четверг заявил член Совета Федерации Константин Косачев.

Он напомнил, что обострение ситуации в Азовском море, в следствии чего РФ начала досматривать украинские суда, произошло после того, как украинские пограничники захватили российское судно. Позже российское следствие расценило данные действия, как пиратство на море. Однако этот момент в резолюции не нашел отражения.

«Резолюцию можно вполне обоснованно считать актом поощрения морского пиратства со стороны законодательного органа Евросоюза. Как и попыткой продавить решение проблем Азова с односторонней выгодой для Украины», — пишет Косачев в Facebook.

Сенатор также обратил внимание на то, что евродепутаты безапелляционно заняли сторону Украины, даже не попытавшись создать видимость объективности. Кроме того, Косачев обращает внимание на то, что Европарламент не имеет никакого отношения к Азовскому морю. Вся деятельность в данных водах регулируется только двумя сторонами — Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию, которая предписывает усилить санкционное давление на Россию в случае эскалации ситуации в Азовском море. Согласно документу, Россия якобы пытается превратить Азовское море в свое «внутреннее озеро», а также присвоить себе украинские нефтегазовые месторождения. Москва все обвинения отрицает и указывает на то, что проводимая в Азовском море проверка полностью соответствует букве закона.