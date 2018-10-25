Украинцам надо зарубить на носу — корабли НАТО в Азов не попадут: эксперты ответили Климкину

Проблему Азовского море нельзя решить лишь дипломатическим путем, необходимо объединить международный и «юридический компонент», с таким заявлением выступил глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Только дипломатическим — нет [нельзя решить проблему]. Это вопрос, который мы можем решить, только объединяя силу <…> вдоль побережья и правильную патрульную службу, международный компонент и юридический компонент», — сказал Климкин.

Кроме того, по словам политика, Украина когда-то допустила ошибку, признав Азовское море внутренним.

Проблема России — Украина

Политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко в интервью корреспонденту ФАН заметил, что ситуация с Азовским морем, как ее описывает Климкин, в данном случае, — проблема исключительно внутренних вод Украины. Единственная проблема России в Азовской акватории — это проблема украинского пиратства. Она действительно решается не дипломатическим путем, а силовыми методами.

«Как это происходит, можно наглядно убедиться на примере борьбы с сомалийскими пиратами, где у России есть определенный опыт. Все остальное, что предлагает Климкин, есть не что иное, как добровольная оккупация собственной территории другой страной. И все это Украина проходила еще 100 лет назад, когда в 1918 году власти так называемой УНР радостно приняли вооруженный контингент кадровых немецких военных.

Тогда точно так же немцы под видом миротворцев, чтобы якобы остановить продвижение большевиков, попросту оккупировали Украину под радостные песни и пляски тех, кто номинально представлял тогда украинскую власть», — добавил Артем Журко.

В целом же, заметил эксперт, и теперь можно с уверенностью говорить об этом. Особенно после заявлений Сергея Лаврова о том, что военные корабли НАТО в Азов не попадут. Это, отметил политолог, значит, что из уст Климкина фактически прозвучал прямой призыв к созданию официальных военных баз в прибрежной зоне.

«И катера украинского производства, за неимением иных, будут попадать туда именно по суше, как это было уже дважды. И совершенно очевидно, что вступить в серьезную схватку с Россией для Украины с такими силами не представляется возможным. А если учесть, что в это дело пытаются впутать и европейцев, то вообще весьма сомнительно, что эти европейцы будут решать какие-то украинские проблемы», — пояснил Артем Журко.

Что касается сожалений Климкина относительно договора о разделе Азовской акватории, где Азовское море признается внутренним морем России и Украины, то, заметил эксперт, актуальность этого договора действительно давно потеряна для обеих стран. Особенно в свете того, что данный договор подписывался с упором на Договор о дружбе и сотрудничестве, от которого Украина недавно отказалась.

«Поэтому пора бы закрепить очевидное — Керченский пролив и Азовское море под контролем России — и это навсегда. Это украинцам нужно зарубить на носу, прописать юридически, и довольствоваться своими прибрежными водами, пока они еще у них кое-где имеются», — заключил Артем Журко.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов прокомментировал ФАН заявление Павла Климкина.

«Странное заявление в части признания моря внутренним. Как будто у Украины была иная возможность и как будто кто-то еще, кроме России и Украины, претендовал на это море. Азов официально был внутренним морем СССР. И когда возникла независимая Украина, оставалось только закрепить этот статус на двоих», — пояснил Владимир Корнилов.

Военный эксперт Юрий Лямин в интервью ФАН рассмотрел речь украинского министра со своей точки зрения.