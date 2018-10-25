Кокорин и Мамаев согласились играть за сборную ЛДПР после освобождения

Москва, 25 октября. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев согласились играть за сборную ЛДПР после освобождения из-под ареста. Об этом заявил депутат Госдумы Иван Сухарев.

В пресс-службе ЛДПР уточнили, что Сухарев навестил спортсменов в СИЗО и предложил сыграть за либерал-демократов во внутрипарламентском футбольном чемпионате. В ответ Кокорин и Мамаев поблагодарили лидера ЛДПР за поддержку и согласились усилить команду.

Как отмечает Infox, согласие футболистов уже прокомментировал Владимир Жириновский, заявив, что в партии надеются, что Кокорин и Мамаев помогут ЛДПР побеждать на футбольном поле.

«На политическом победы уже есть – свидетельство тому выборы в Хабаровском крае и Владимирской области», – добавил Жириновский.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, в СИЗО футболисты пробудут до 8 декабря. Они обвиняются в хулиганстве и нанесении побоев. Одним из пострадавших от рук игроков «Зенита» и «Краснодара» стал высокопоставленный чиновник Минпромторга РФ Денис Пак.