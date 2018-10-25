Путин подписал указ о праздновании дня рождения Петра I

Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 350-летия со дня рождения первого императора России Петра I. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

В указе говорится, что, учитывая большое значение реформ Петра I для истории России и в связи с исполняющимся в 2022 году 350-летием со дня его рождения, принято решение о праздновании в 2022 году праздника.

Правительство в течение месяца организует специальный комитет по подготовке и проведению праздника. В течение трех месяцев будет составлен план подготовительных мероприятий и план проведения праздника.

Путин поручил правительству рекомендовать региональным властям принять участие в подготовке и праздновании 350-летия со дня рождения императора.