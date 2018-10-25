Бензиновый коллапс: из страха остаться без топлива жители Сочи осадили АЗС

Сочи, 25 октября. На автозаправках в Сочи возник топливный ажиотаж, виной которому стали проливные дожди и наводнение.

Паводок, вызванный аномальными дождями, разрушил мост через реку Макопсе в Лазаревском районе Сочи, в результате чего город оказался частично отрезан от внешнего мира. Железнодорожное сообщение также было нарушено из-за разрушенных мостов и подтопленных путей. На восстановление автомобильной дороги и железнодорожных путей уйдет не меньше трех дней.

Опасаясь столкнуться с дефицитом топлива, автовладельцы начали активно запасаться бензином. На всех заправках выстроились огромные очереди, а на дорогах возникли пробки.

По словам местных жителей, на некоторых автозаправках продажу топлива ограничили 20 литрами «в одни руки». При этом власти города уверяют, что запасов топлива хватит еще на неделю.

«Имеющихся в городе запасов продовольствия, топлива и другой жизненно важной продукции полностью хватит до восстановления транспортного сообщения», — заявил представитель местного муниципалитета в комментарии «Сочи Экспресс».

Напомним, 24 октября в Краснодарском крае из-за сильных ливней начался паводок. В результате стихии погибли два человека, а также оказались подтопленными около тысячи строений.