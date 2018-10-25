Иран не просил Россию помочь с транспортировкой нефти — Козак

Москва, 25 октября. Попавший под санкции Иран не обращался к России с просьбой организовать транспортировку нефти по своей территории. Об этом в четверг заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

«Я об этом ничего не знаю. Значит, не обращался. Если бы обращался, я бы знал», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки с Ираном. Таким образом, глава Белого дома сорвал уже подготовленное и подписанное его предшественником Бараком Обамой соглашение, которое предполагает постепенную отмену санкция с Ирана в обмен на предоставления доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным объектам.

После выхода из сделки США сразу же восстановили действовавшие ранее санкции, часть которых касается стран, ведущих торговлю с Ираном. Ожидается, что более существенные санкции будут приняты 4 ноября.