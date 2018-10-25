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19:10 25 Октября 2018

Европарламент назвал Россию захватчиком Азовского моря | 25 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

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Европейский парламент опубликовал проект резолюции по Азовскому морю

Европарламент назвал Россию захватчиком Азовского моря | 25 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Европейский парламент опубликовал на своем сайте проект антироссийской резолюции по Азовскому морю, осуждающий РФ за то, что она якобы как-то ущемляет права Украины в этом регионе. В обращении утверждается, что Россия, возможно, планирует захват украинских нефтяных и газовых месторождений, что будет способствовать превращению Азовского моря «во внутреннее озеро Российской Федерации». Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что эту резолюцию можно смело бросить в корзину, а своих целей – сделать Азовское море акваторией, в которой смогут находиться корабли НАТО, Запад не достигнет.

Госдума поддержала законопроект об упрощенном гражданстве РФ

Европарламент назвал Россию захватчиком Азовского моря | 25 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Депутаты Госдумы в первом чтении единогласно поддержали внесение изменений в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». Законопроект наделяет президента РФ полномочиями определять категории граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Согласно законопроекту, в упрощенном режиме скоро смогут получить гражданство соотечественники из стран со «сложной политической обстановкой».

Николай Бондаренко рассказал о самочувствии на «министерской диете»

Европарламент назвал Россию захватчиком Азовского моря | 25 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, как чувствует себя после начала «министерской диеты». По его словам, он был разочарован, когда приехал на самый дешевый рынок в Саратове и увидел цены. Депутат не смог купить сливочное масло, специи и чеснок, потому что и без этих продуктов вышел на 15 рублей из бюджета. Несмотря на трудности первого дня, депутат не намерен прекращать эксперимент. Напомним, после скандала с экс-министром занятости, труда и миграции региона Натальей Соколовой законодатель решил питаться в течение месяца на 3,5 тысячи рублей.

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор начала работать мельница

Европарламент назвал Россию захватчиком Азовского моря | 25 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В районе реки Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор начала работать мельница, которая раньше обеспечивала мукой большую часть региона. На месте событий побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей. Вернувшиеся в родные дома вынужденные переселенцы помогают распределять муку между жителями Дейр-эз-Зора и его окрестностями. В скором времени на мельнице откроется дополнительная производственная линия, которая позволит производить до 120 тонн муки ежедневно. Добавим, в данный момент сирийские власти активно заняты восстановление разрушенной боевиками инфраструктуры региона.

 