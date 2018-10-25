Европарламент назвал Россию захватчиком Азовского моря | 25 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Европейский парламент опубликовал проект резолюции по Азовскому морю Европейский парламент опубликовал на своем сайте проект антироссийской резолюции по Азовскому морю, осуждающий РФ за то, что она якобы как-то ущемляет права Украины в этом регионе. В обращении утверждается, что Россия, возможно, планирует захват украинских нефтяных и газовых месторождений, что будет способствовать превращению Азовского моря «во внутреннее озеро Российской Федерации». Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что эту резолюцию можно смело бросить в корзину, а своих целей – сделать Азовское море акваторией, в которой смогут находиться корабли НАТО, Запад не достигнет.

Госдума поддержала законопроект об упрощенном гражданстве РФ Депутаты Госдумы в первом чтении единогласно поддержали внесение изменений в федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». Законопроект наделяет президента РФ полномочиями определять категории граждан, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Согласно законопроекту, в упрощенном режиме скоро смогут получить гражданство соотечественники из стран со «сложной политической обстановкой».

Николай Бондаренко рассказал о самочувствии на «министерской диете» Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, как чувствует себя после начала «министерской диеты». По его словам, он был разочарован, когда приехал на самый дешевый рынок в Саратове и увидел цены. Депутат не смог купить сливочное масло, специи и чеснок, потому что и без этих продуктов вышел на 15 рублей из бюджета. Несмотря на трудности первого дня, депутат не намерен прекращать эксперимент. Напомним, после скандала с экс-министром занятости, труда и миграции региона Натальей Соколовой законодатель решил питаться в течение месяца на 3,5 тысячи рублей.