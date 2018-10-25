Украинцы опередили сирийских беженцев по запросам на проживание в Европе

Брюссель, 25 октября. Граждане Украины опередили беженцев из Сирии по числу запросов на проживание в Европе в 2017 году. Об этом говорится в сообщении европейского статистического агентства.

Отмечается, что основной причиной, по которой украинцы просили вид на жительство в Евросоюзе, был поиск работы.

«Основными получателями первичных разрешений на жительство в 2017 году были выходцы из Украины и Сирии», — говорится в сообщении Евростата.

Всего Евросоюз выдал 3,1 миллиона разрешений на проживание иностранцам в 2017 году. Первичный вид на жительство в 2017 году получили 662 тысячи граждан Украины. 88% из них просили разрешение на проживание в Польше.

Гражданам Сирии было выдано около 223 тысяч таких разрешений. Сирийцы подавали заявки на проживание, в основном, в Германии. При этом граждане САР в качестве причины для получения вида на жительство указывали гуманитарную.

Отметим, что граждане Украины начали активно направляться на заработки в страны ЕС после введения безвизового режима. Как отмечают эксперты, многие не оформляют необходимые для трудоустройства документы, рассчитывая, что смогут найти работу без них и решить все вопросы на месте. Однако такой подход зачастую приводит к тому, что украинцы становятся жертвами мошенников.

Причиной, по которой граждане Украины уезжают на заработки за рубеж, является критическое состояние украинской экономики. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко ранее заявляла, что экономику страны на плаву держат именно «заробитчане», которые посылают деньги на родину своим семьям.