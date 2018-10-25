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Названы сроки разработки первого летного образца тяжелой «Ангары-А5В»

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Названы сроки разработки первого летного образца тяжелой «Ангары-А5В»

Москва, 25 октября. Первый летный образец тяжелой ракеты «Ангара-А5В» могут изготовить к концу 2026 года. Об этом заявили сегодня в космическом центре Хруничева.

В пресс-службе уточнили, что это будет возможно, если Роскосмос согласится с предложениями центра, а график финансирования проекта не будет скорректирован. По словам генерального конструктора КБ «Салют» Сергея Кузнецова, выйти на первый запуск «Ангары-А5В» разработчики смогут к середине 2027 года.

Как отмечает ТАСС, ранее гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко не исключил, что испытательный пуск тяжелой «Ангары-А5» с космодрома «Плесецк» может пройти уже в следующем, 2019 году

Автор: Ярослава Замысловатова
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