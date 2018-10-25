Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Паспорт Валерия Леонтьева продают в Сети за 100 000 рублей

36
0 Оставить комментарий

Паспорт Валерия Леонтьева продают в Сети за 100 000 рублей

Санкт-Петербург,25 октября. В Сети выставили на продажу паспорт российского певца Валерия Леонтьева.

Житель Санкт-Петербурга просит за раритет 100 000 рублей. По словам мужчины, 20 лет назад он купил паспорт у коллекционера, который утверждал, что Леонтьев потерял его в гостинице «Прибалтийская». Мужчина решил выставить его на продажу, после того как паспорт лидера группы «Кино» Виктора Цоя в Санкт-Петербурге был продан за 9 миллионов рублей.

Мужчина рассказал, что большинство людей, которые планируют купить раритетный документ звонят из Москвы, однако житель Петербурга пока не собирается ехать в столицу, сообщает KP.RU.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое