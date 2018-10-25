Ударить по всем сразу: эксперт объяснил, как санкции РФ помогут Украине избавиться от Порошенко

Москва, 25 октября. Российские санкции должны нанести удар не только по киевским элитам, но и по простым украинцам, скакавшим на Майдане и выбравшим президентом Петра Порошенко. Так считает российский политический деятель и публицист Егор Холмогоров.

«Нужно ударить по всем сразу, потому что единственной логичной целью этих санкций должно быть полное экономическое сокрушение текущих украинских элит. Тех элит, которые сделали ставку на этот режим, на эту диктатуру и на эту геноцидную войну», — заявил Холмогоров в интервью «Политнавигатору».

Он считает, что «каждый причастный к госперевороту на Украине должен пожалеть об этом». Публицист отметил, что все украинцы должны возжелать избавиться от Порошенко, а российские санкции в этом гражданам Украины помогут. Поддержка преступной киевской власти не должна оставаться безнаказанной, полагает эксперт.

«Это должно иметь определенную цену для граждан Украины, иначе, с одной стороны, пляшем на Майдане и избираем Порошенко, с другой стороны – работаем в России, зарабатываем на ней деньги. Это ненормально, так не должно быть», – сказал Холмогоров.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на антироссийские санкции Украины. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько отметил, что Москва контрсанкциями посылает украинским избирателям сигнал.