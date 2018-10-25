Главные новости 25 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 25 октября.

Европарламент планирует включить в резолюцию по Азову пункт, согласно которому Россия якобы намерена сделать море «своим внутренним озером». ФАН поинтересовалось в Госдуме, как парламентарии оценивают столь абсурдную инициативу. Пружина разожмется и ударит Европу в лоб: в Госдуме отреагировали на резолюцию о «внутреннем море» РФ.

Киевский политолог Дмитрий Корнейчук раскритиковал предложения президента Украины Петра Порошенко по изменению конституции страны. Эксперт назвал полным бредом и издевательством инициативы о закреплении «пути в ЕС и НАТО» в главном законе государства. «Полный бред»: в Киеве назвали издевательством инициативы Порошенко о «пути в ЕС и НАТО».

Участок моста на федеральной трассе А-147 Джубга–Сочи обрушился из-за проливных дождей и потопа. Обвал грунта глубиной семь метров произошел утром 25 октября на 91-м километре трассы. Мост рухнул из-за потопа в Сочи.

Лодка с четырьмя рыбаками перевернулась в результате шторма на озере Ханка в Приморском крае, двое мужчин спаслись, двое погибли. Лодка с рыбаками перевернулась в Приморье, есть жертвы.

Евросоюз потерял интерес к введению новых санкций в отношении России. Об этом заявил постоянный представитель России в ЕС Владимир Чижов. Евросоюз не будет вводить новые санкции против России — Чижов.

Европарламент подготовил проект резолюции по ситуации в Азовском море, парламентарии призывают ужесточить санкций против России в случае обострения ситуации в регионе. Евросоюз может усилить санкции против России из-за ситуации в Азовском море.

Храм Украинской православной церкви обклеили портретами Иосифа Сталина, сообщили в пресс-службе Львовской епархии. Храм УПЦ во Львове обклеили портретами Сталина.

Соединенные Штаты Америки из двигателя мировой экономики стали ее тормозом, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом он рассказал во время выступления на Евразийском экономическом форуме. Сечин: США из двигателя мировой экономики стали ее тормозом.

Федеральное агентство новостей продолжает публикацию материалов о неадекватном поведении зарубежных служб. Журналисты ФАН дозвонились до одного из номеров, с которых получали SMS с угрозами. С той стороны ответили на английском языке. Лейтенант Гибсон, это провал: SMS с угрозами ФАН рассылали с реальных телефонов военных советников США.

Пилоты различных авиакомпаний рассказали журналистам, что стараются избегать некоторых тем и говорят пассажирам правду о самолете и полете не всегда. Пилоты рассказали, о чем никогда не говорят пассажирам.