«Почему не Савченко? Она больше страдала»: Захарова отреагировала на присуждении Сенцову премии Сахарова

Москва, 25 октября. Присуждение осужденному в России украинцу Олегу Сенцову премии Сахарова является политизированным решением. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Представитель МИД России также добавила, что когда ей говорят про «режиссера Сенцова», ей хочется задать вопрос: «Смотрел ли кто-нибудь его фильмы?». Захарова также хотела бы узнать у организаторов премии, почему этой чести удостоился именно Сенцов, а не украинский депутат Надежда Савченко, которая тоже находилась в российской тюрьме, пока не была помилована президентом РФ и не передана украинской стороне. На родине Савченко сперва воспринимали, как национального героя, однако в скором времени отношение к ней изменилось. В настоящий момент парламентарий подозревается в попытке организации серии терактов в Киеве и находится в следственном изоляторе.

«Надо задать вопрос организаторам, чем это мотивировано? Почему не Савченко? Она больше страдала, у нее ситуация хуже. Вы зря здесь все улыбайтесь. Она вернулась, и ее просто предали в своем отечестве, предали цинично и жестко», — отметила она.

Напомним, что премию Сахарова Сенцову вручат 12 декабря. В августе 2015 года Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации диверсионной группы и проведении терактов в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Ранее СМИ неоднократно тиражировали сообщения о том, что террорист Сенцов якобы находится в реанимации. Однако информационные спекуляции оперативно опровергаются российскими властями. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова даже рассказала, как Сенцов реагирует на новости о собственной смерти.