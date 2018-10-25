Захарова: Россия всегда выступала за сохранение договоров о вооружении

Москва, 25 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Россия всегда активно выступала за сохранение действующих соглашений. Проблема заключается в желании США выходить все из все большего числа договоренностей.

«Это касается всего мира. Относительно будущей архитектуры мировой безопасности: если договор будет разрушен по желанию одной страны, то весь мир должен задуматься, как жить дальше», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель МИД РФ отметила, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) не выдерживает никакой критики. Захарова добавила, что в ходе прошедшей конференции эксперты аргументировано доказали, что решение США ведет к нарушению действующей системы безопасности.

Захарова напомнила, что Россия доказывала нецелесообразность выхода из международных соглашений, когда США заявили о желании выйти Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 2001 году.

Также Захарова добавила, что Вашингтон задолго до того, как объявить о своем решении, наметил реализацию программ, противоречащих ДРСМД.