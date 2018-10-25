Захарова призвала поддерживать русские диаспоры за рубежом

Москва, 25 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила взлет интереса к изучению русского языка по всему миру и призвала решать насущные проблемы диаспор.

«Наша задача — решать насущные проблемы диаспоры. Во всем мире растет интерес к изучению русского языка, усиливается поддержка диаспор в качестве сообществ, поддержка культурных гуманитарный проектов», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова отметила, что соотечественники консолидированы в США, Канаде, Франции, Германии и других странах. В Бруклине состоялся конгресс русскоязычной прессы, в котором приняли участие выходцы из России.

Также мощная диаспора существует в Аргентине. Русское сообщество в этой стране очень структурировано, исходя из непростой ситуации в государстве. В диаспоре активно изучают русский язык и открывают русские школы.