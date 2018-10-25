Бомба для Клинтон, «пила» для Трампа: хаос в США отыграть уже нельзя

Чем ближе 6 ноября, дата голосования на промежуточных выборах в США, тем более невероятные истории происходят в Америке и вокруг нее. Сейчас так и вовсе настало время удивительных историй.

Чем дальше в лес...

«Г-жа Клинтон, г-н Обама, г-н Сорос и CNN — все они являются видными мишенями для консервативных политических атак, многие из которых инициированы президентом Трампом», — утверждает The New York Times, комментируя историю с якобы направленными в адрес потенциальных «жертв» почтовыми посылками, содержавшими самодельные взрывные устройства.

Как-как, бомба для Клинтон?! Серьезно? Надо понимать, у 45-го президента США и вообще у республиканцев дела настолько плохи, что они решили таким тупым способом «забомбить» лидеров противостоящего политического лагеря (даже в ресторан голливудской «звезды» Роберта Де Ниро бомбу отправили!) прямо накануне дня выборов — в расчете на то, что уж тогда-то все избиратели ринутся голосовать за «великую старую партию».

Тем временем из ООН сообщают, что администрация Трампа якобы активно пытается вывести из правового поля понятие «гендера» и возможность его свободного выбора каждым человеком. Ау, трансгендеры, ЛГБТ и прочие «секс-меньшинства»! Теперь-то вы понимаете, за кого надо голосовать?!

А уж рассказ о том, что треть потерянных в США рабочих мест связана с началом развязанной нынешним «хозяином Белого дома» торговой войны против Китая — это вообще что? Хотя текущий уровень безработицы в Штатах достиг минимальных с 1969 года — то есть за полвека! — отметки в 3,7%, а к концу 2019 года прогнозируется его снижение до 3%. На каждые два сокращенных рабочих места приходится три вновь созданных — но Трамп все равно «не наш президент»!

«Большой Дональд» от своих оппонентов не отстает, задействуя все доступные ему рычаги. И без шуток мимо дома Хиллари Клинтон, а также Барака Обамы не ходит.

То из Договора по ракетам средней и меньшей дальности выйдет, то из Всемирного почтового союза, то новые антироссийские санкции «каждые месяц-два» пообещает, то пошлет авианосец «Гарри Трумэн» в Арктику, а своего советника по нацбезопасности Джона Болтона — в Москву, договариваться о новой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным…

Кто из них придумал попытку атаки 13 дронов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии под управлением противолодочного самолета Poseidon Р-8, так сразу и не скажешь, но вроде бы, по всем прикидкам, провокации такого рода больше на руку демократам, чем республиканцам.

И ясно, что дела в США разворачиваются настолько нешуточные, что ни угроза новой мировой войны, ни опасность глобального финансово-экономического кризиса им не помеха.

Пилите, Дональд, пилите! Процесс пошел...

Обвал на американских фондовых рынках, который произошел 24 октября, важен, прежде всего, тем, что он был запрограммирован сентябрьским решением ФРС поднять учетную ставку до 2—2,25% годовых. Даже удивительно, что он развивался после этого настолько медленно и скорбно. Видимо, за Трампа серьезно «вписались» достаточно могущественные в финансовом отношении силы, которые, насколько могли, почти две недели «держали» цену акций.

Но против «лома» Федрезерва все-таки приема нет, и нынешнее снижение (2,41% для индекса Доу-Джонса и 4,58% для индекса Nasdaq) уже сформировало два «зубца» хорошо знакомой всем экономистам биржевой фигуры «пила»: более длинное и глубокое падение — краткое и неполное восстановление — новое падение… Да и по времени все сходится.

Предполагалось, что фондовый обвал спровоцирует сокращение экономической активности в Америке с сокращением зарплат и ростом безработицы, что вызовет массовое разочарование Трампом в среде его сторонников и позволит демократам одержать 6 ноября триумфальную победу, добившись тем самым реванша за унизительное поражение Клинтон на выборах двухлетней давности.

Но теперь, видимо, пик запущенного хаоса (как говаривал «отец перестройки» Михаил Горбачев, «Процесс пошел!») сместится по шкале времени «вправо» и не окажет настолько сильного влияния на волеизъявление американских избирателей, как это изначально планировалось.

Во внутриполитическом смысле этот выстрел, можно считать, ушел мимо цели, а вот в финансово-экономическом его последствия окажутся, скорее всего, куда более трагическими. Потому что отыграть назад хаос политико-экономических процессов в США уже нельзя — даже если произойдет невероятное и ФРС на своем заседании 14 ноября (кстати, уже после намеченной встречи российского и американского президентов в Париже) снизит учетную ставку, чтобы «коррекция» не вышла из-под управления и не превратилась в настоящий обвал.

Так что будем следить за «невидимой рукой рынка» и ее манипуляциями.