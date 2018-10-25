Определен самый лучший в истории фильм ужасов

Нью-Йорк, 25 октября. Фильм Стэнли Кубрика «Сияние» признан самым страшным фильмом ужасов. Советская экранизации повести Николая Гоголя «Вий», снятая в 1967 году, также вошла в список 100 самых страшных фильмов ужасов по версии американского издания IndieWire. Лента заняла 89-ю строчку в рейтинге. В фильме снимались Наталья Варлей и Леонид Куравлев. На 88-й строчке рейтинга оказался фильм «Голод» с Дэвидом Боуи и Катрин Денев.

Звание самого страшного фильма получила картина Стэнли Кубрика «Сияние», снятая по роману Стивена Кинга. Главную роль сыграл Джек Николсон. Следом за ним расположилась «Техасская резня бензопилой». Тройку самых страшных хорроров замыкает фильм «Ребенок Розмари», пишет «Ридус» со ссылкой на IndieWire.

В десятке самых страшных фильмов также оказались картины: «Изгоняющий дьявола» (1973), «Психо», «Нечто» и «Ночь живых мертвецов».