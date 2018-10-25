Киев, 25 октября. Вопрос с Азовским морем нельзя решить только дипломатическим путем, необходимо объединить международный и «юридический компонент». Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Это вопрос, который мы можем решить, только объединяя силу <..> вдоль побережья и правильную патрульную службу, международный и юридический компонент», — заявил глава МИД Украины на встрече со студентами в четверг.

Климкин также подчеркнул, что одной из ошибок украинской власти было признание Азовского моря внутренним.

Напомним, что в марте 2018 года Украина задержала российский корабль «Норд». Капитана корабля обвинили в незаконном посещении Крыма. Кроме того, украинские власти задержали в августе судно «Механик Погодин».Также Киев обвинил Москву в «незаконных» досмотрах украинских судов.

В крымском пограничном управлении ФСБ России заявляли, что российская сторона проводит проверки в соответствии с международным правом. Позже МИД Украины признал, что российские пограничники не нарушают протоколы во время досмотра.

В четверг Европарламент принял резолюцию об ужесточении санкций против России в случае экскпалации в Азовском море. Европейские чиновники утверждают, что Россия якобы пытается превратить Азовское море «во внутреннее озеро» и «присвоить» украинские месторождения. Москва отрицает все обвинения.

Глава МИД Мария Захарова заявила на пресс-конференции в четверг, что Азовское море стало разменной картой Запада в политических играх. По ее словам, все заявления европейских стран не основываются на фактах, они являются пропагандистским ходом.