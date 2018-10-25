Захарова ответила раскритиковавшей минские соглашения Тимошенко

Москва, 25 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей о заявлении бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко, которая ранее раскритиковала минские соглашения.

«Украина сама подписала минский комплекс мер по урегулированию в Донбассе. Другой альтернативы сейчас просто нет», — напомнила Захарова.

Отметим, накануне Юлия Тимошенко заявила, что вернет Донбасс, когда станет президентом Украины. Она назвала минские договоренности по урегулированию конфликта в регионе бесперспективными.

Напомним, c 2014 года в Донбассе продолжается вооруженное противостояние ВСУ и армий ДНР и ЛНР, республик которые не приняли произошедший в Киеве государственный переворот. Комплекс мер по нормализации обстановки в Донбассе был разработан при участии стран посредников, среди которых была и Россия, и называется минскими соглашениями.

ДНР и ЛНР регулярно обвиняют Киев в несоблюдении договоренностей, из-за которого в Донбассе продолжают гибнуть люди.