Настоящие террористы – в Киеве: Жириновский ответил на обвинения Украины

Киев, 25 октября. Генеральная прокуратура Украины передала в суд дело о «финансировании терроризма», в котором подозреваются лидер ЛДПР Владимир Жириновский и ряд других российских политиков. Об этом в четверг заявил официальный представитель ГПУ Андрей Лысенко.

«Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении глав комитетов Госдумы России, обвиняемых в финансировании терроризма. Среди них — Жириновский», — отметил он.

Лысенко также подчеркнул, что Генпрокуратура получила разрешение начать досудебное расследование по данному делу, передают украинские СМИ. Сам Жириновский заявил Федеральному агентству новостей, что считает возбужденное против себя дело «абсурдным».

«Это совершенно абсурдное уголовное дело. Его цель – прорекламировать украинскую власть, дескать, замахнулись на самого Жириновского, который говорит, что Украина — это часть России. Но если говорить по факту, то настоящие террористы сидят в киевских кабинетах и отдают приказы обстреливать жилые дома Донецка и Луганска, а мы хотим, чтобы люди и в России, и на Украине жили мирно», — подчеркнул он.

Напомним, что украинские правоохранительные органы подозревают Жириновского в сборе денег для ДНР и ЛНР, которые Киев считает террористическими организациями. В сентябре Служба безопасности Украины вызвала политика на допрос.