Сирия, 25 октября. США направили новую партию подкреплений курдским отрядам в Дейр-эз-Зоре. «Ан-Нусра»*** продолжает обстреливать город Алеппо. Сообщения курдов о захвате города Ас-Суса на юго-востоке САР не получили подтверждения, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили работы по уничтожению оставшихся от боевиков боеприпасов в Харасте северо-восточнее Дамаска.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): ведет перестрелки с САА вблизи города Аль-Баб на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: возобновила обстрелы жилых районов города Алеппо.

«Исламское государство»1: понесло потери в ходе спецоперации ВС Ирака и «Хашд Аш-Шааби» в провинции Дияла.

Курды: заявили о захвате города Ас-Суса на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор; возобновили аресты мирных жителей на юге Хасаки.

Международная коалиция: ударила по зданию мечети на окраине Ас-Сусы в Дейр-эз-Зоре; направила новую партию подкреплений курдам на восток САР.

Провинция Дамаск

Инженерные подразделения правительственной армии продолжают зачищать освобожденные от боевиков территории провинции. По данным военного источника в сети Twitter (SyriawatanNews), саперы сил САР завершили подрывные работы по уничтожению боеприпасов, оставшихся от радикалов в населенном пункте Хараста северо-восточнее Дамаска.

Между тем Twitter-канал (SYRedCrescent) сообщает о том, что делегация Всемирной продовольственной программы посетила школу в населенном пункте Замалка в сопровождении сотрудников Сирийского арабского Красного Креста. Напомним, данное поселение находится на территории оазиса Восточная Гута Дамаска, который полностью перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) в марте.

Провинция Алеппо

Информационное агентство SANA News опубликовало фотографии, на которых запечатлен материальный ущерб, нанесенный жилым районам административного центра региона в результате последних ударов джихадистов «Джебхат Ан-Нусры»1, стоящей во главе террористического альянса «Тахрир Аш-Шам». Известно, что обстрелы исламистов фиксировались недалеко от здания городского суда. Кроме того, восемь снарядов, выпущенных боевиками, вновь упали в районе общественного рынка, расположенного на улице Ан-Нил, передает Telegram-канал (Syria_2_4). К счастью, жертв среди мирного населения удалось избежать. В свою очередь Сирийская арабская армия (САА) активизировала обстрелы военных объектов радикалов на западе от Алеппо.

Поступают неподтвержденные данные о вооруженных стычках между САА и протурецкими боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА) недалеко от города Аль-Баб к северу от административного центра. Подробности случившегося пока выясняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдский военный источник в сети Twitter (ManbijFm) утверждает, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) полностью захватили город Ас-Суса, находившийся в оккупации боевиков «Исламского государства». Тем не менее Twitter-канал (VivaRevolt) заявляет о том, что некоторые районы населенного пункта все еще занимают боевики ИГ1.

Между тем источник в Telegram (nors2017) сообщает о продолжающихся бомбардировках коалиционной авиации в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. Под ударом ВВС международного альянса вновь оказалась мечеть, в которой якобы находится военный штаб террористической группировки ИГИЛ1. На этот раз пострадало здание в деревне Абу Бадран, расположенной вблизи Ас-Сусы.

Очередная партия подкреплений была направлена курдам Соединенными Штатами. По сведениям новостного портала Orient News, порядка 900 грузовиков с оружием, боеприпасами и военной техникой пресекли сирийско-иракскую границу в районе контрольно-пропускного пункта «Сималка». Отмечается, что груз сопровождают курдские бойцы.

Провинция Хасака

Вновь поступают сообщения о возобновившихся арестах гражданских лиц курдами. Военный источник в социальной сети Twitter (alreahalsaknh) заявляет о том, что члены проамериканских «Демократических сил Сирии» (SDF) задержали нескольких мирных жителей в городе Аш-Шаддади в южной части региона. Местные активисты уверены, что арестанты будут направлены на фронт в рамках принудительной мобилизации. Напомним, большая часть населения, вынужденного проживать на подконтрольных курдам территориях, регулярно устраивает протестные акции, требуя приостановить насильственную вербовку. В свою очередь «демократические силы» отвечают посредством разгона митингующих.

Ирак

Иракские вооруженные силы продолжают проводить спецоперации по поиску так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, военнослужащие иракской армии арестовали двух членов террористической группировки, осуществлявших подпольную деятельность в провинции Дияла. Отмечается, что поддержку правительственным подразделениям оказали ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби». Силам народной мобилизации удалось обнаружить устройства связи джихадистов. Напомним, несмотря на то, что руководство страны заявило об уничтожении ИГИЛ в декабре 2017 года, разрозненные отряды группировки все еще скрываются в пустынных районах Ирака, время от времени предпринимая вылазки на позиции армии Ирака и организуя теракты в мирных населенных пунктах.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)