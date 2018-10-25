Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Передавить бульдозерами»: Милонов объявил войну игрушечным Гитлерам в России

39
0 Оставить комментарий

«Передавить бульдозерами»: Милонов объявил войну игрушечным Гитлерам в России

Москва, 25 октября. Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов потребовал изъять из продажи в российских магазинах игрушки в образе руководителя нацисткой Германии Адольфа Гитлера.

Милонов потребовал защитить детей от пропаганды фашизма. Депутат рассказал, как встретил в петербургском магазине игрушечного Гитлера. 

«Стоит он в фуражке с усиками. Сначала я не поверил, подумал, что разводка какая-то, — рассказал Милонов. — Может сами продавцы их клепают? Оказалось, что нет. Их свободно продают в России, можно найти в наших интернет-магазинах».

Депутат объявил войну игрушечным Гитлерам. Он обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с требованием провести проверку детских магазинов на территории страны. Он отметил, что это опасная игрушка, которая пропагандирует опасные идеи.

«Гитлеров изъять и передавить бульдозерами, — призвал депутат. — Чтобы ни одному ребенку не проповедовали губительную идеологию этого военного преступника».

«Передавить бульдозерами»: Милонов объявил войну игрушечным Гитлерам в России

Политик также пообещал лично провести рейд по прилавкам магазинов. Он уточнил, что уже успел ознакомиться с ассортиментом товаров для детей, и увиденное ему не понравилось.

«Портфели в виде гробов, монстры, скелеты и всякая нечисть, — приводит его слова KP.Ru. — Будто у нас хотят воспитать служителей сатаны».

По словам депутата, к нормальным игрушкам он относит «конструктор, машинки, кошек и собачек».

«А всяких монстров, от которых дети ночами не спят, нужно выкинуть в корзину», — объявил депутат.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое