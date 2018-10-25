«Не дать случиться «второй Керчи»: Госдума работает над усилением безопасности школ в России

После керченской трагедии в Госдуме пересмотрят законодательство, относящееся к контролю за оборотом оружия и деятельности частных охранных предприятий в России. В четверг, 25 октября, при комитете по безопасности и противодействию коррупции сформировали рабочую группу, которой предстоит заняться анализом и совершенствованием законодательства в этой области в свете трагедии, произошедшей в Керчи. Какими законами можно остановить потенциальных «керченских стрелков», Федеральному агентству новостей рассказали члены рабочей группы.

В тот же час, когда в Госдуме утверждали рабочую группу, которая по следам Керчи займется анализом законодательства, президент РФ Владимир Путин обратился к офицерам и прокурорам с призывом усилить контроль за оборотом оружия и потребовал от Росгвардии предложений по изменению законодательства.

«В рамках своей компетенции вам необходимо незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка. Особо обращаю внимание: необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия», — заявил глава государства.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн (это он предложил предоставить Росгвардии право проверять медицинские справки, на основе которых возможно получить оружие), отметив это совпадение, сказал коллегам, что в Госдуме «всегда тонко чувствуют нерв». Итак, рассмотрим, чем же займется созданная сегодня в Думе рабочая группа.

В первую очередь речь пойдет о пересмотре законодательства, связанного с оборотом оружия, рассказал ФАН Александр Хинштейн. Депутаты вместе со специалистами рассмотрят расширение прав Росгвардии, а именно предоставление возможности проверять личность кандидата на ношение оружия вместо того, чтобы верить ему на слово.

«Сейчас у Росгвардии нет возможности проверить медицинскую справку, — говорит депутат. — Еще до моего возвращения в парламент эта инициатива поднималась депутатами, но не была поддержана Минздравом: министерство практически заблокировало инициативу. Трагедия в Керчи, к сожалению, не единственный случай, когда из-за злоупотребления оружием в учебных заведениях гибнут люди. Да, такого масштаба раньше не было: 20 человек никогда не гибло. Был случай с одной-двумя жертвами, но все равно, каждое такое происшествие — ЧП. Но Минздрав стоял на своем, упирая на закон о здоровье и нормы врачебной тайны. По нашему замыслу, кандидат на получение оружия мог бы подписать документ о согласии на проверку — как при поступлении на государственную службу или при получении загранпаспорта. Это нормально: если государство дает тебе в руки оружие, оно должно быть уверено в том, что перед ним здоровый человек».

За расширения полномочий Росгвардии выступает и заместитель председателя думского комитета по безопасности Анатолий Выборный. По его мнению, у росгвардейцев должно быть право оперативно и самостоятельно отзывать лицензию и отбирать оружие. Поводом для этого может стать обнаруженное у человека психическое расстройство, употребление наркотиков, судимость — даже если в деле не фигурировало оружие.

«К сожалению, как мы видим по Керчи, иногда лицензия выдается не на оружие, а на убийство, и это трагично, — заявил депутат в разговоре с ФАН. — Думаю, мы вместе с Минздравом найдем способ, как предоставлять данные о человеке Росгвардии, не нарушая врачебную тайну. С учетом новых технологий росгвардейцы смогут сами в режиме онлайн получать сведения о владельцах оружия и принимать решения об отзыве лицензии и изъятии оружия».

Вопрос повышения возраста владельцев оружия обязательно, да еще и не раз, встанет перед депутатами, считают собеседники ФАН. По словам Анатолия Выборного, уже есть предложения повысить минимальный возраст получения оружия до 21 года и до 25 лет. Члены Совфеда считают, что можно повысить возраст получения гладкоствольного оружия до 21 года, а нарезного — до 24 лет.

«Эксперты отмечают, что к 18 годам человек все-таки остается ребенком, несмотря на взросление тела и полученные знания, — отмечает политик. — Нервная система, психика не успевает…»

В рамках одного из вариантов, который будет рассмотрен рабочей группой Госдумы, предлагается не выдавать оружие молодым людям, не отслужившим в российской армии, рассказал депутат ФАН.

Александр Хинштейн добавил, что все предложения обсудят с профессионалами в области — охотниками и представителями негосударственного сектора безопасности — тем, кому предстоит жить с законами, которые изменят депутаты.

Напомним, в момент атаки в керченском колледже на месте не оказалось сотрудников профессиональной охраны: тревожную кнопку нажала раненая вахтерша, она же вызывала скорую помощь и помогала преподавателям вытаскивать из здания пострадавших детей. Как ранее сообщало ФАН, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова раскритиковала систему безопасности в учебных заведениях Крыма.

«К сожалению, по сравнению с другими территориями Российской Федерации в Крыму есть вопросы по антитеррористической безопасности. Мы знаем, что если в Краснодарском крае действует 85% лицензированных служб охраны, то здесь, к сожалению, не больше 10%, и есть к тому препятствия в существующих механизмах, утвержденных на федеральном уровне», — объявила она.

Как и кому охранять российские учебные учреждения — этот вопрос тоже попадет в рабочий список специальной думской группы. В 2015 году Минтруд утвердил новую профессию «работник по обеспечению охраны образовательных организаций» и, как рассказал ФАН Анатолий Выборный, в регионах, которые ввели у себя эти стандарты, правонарушений в школах и вузах нет — прекратились даже кражи, а возможные инциденты исчерпываются на входе в учебное заведение.

«На одного московского охранника приходится от 15 до 17 проверок, — уточнил депутат. — Важно, что их обучают определять по мимике, по жестам, по внешнему виду дальнейшее поведение ребенка. Например, в сфере транспортной безопасности такие специалисты в залах ожидания московских аэропортов в 2017 году изъяли 247 единиц боевого оружия, 56,5 тысяч боеприпасов, 32 кг взрывчатых веществ. Все благодаря профессиональной охране. Мы считаем, что такие профессиональные стандарты для охраны образовательных учреждений должны быть обязательными, здесь нет места художественной самодеятельности».

Также в рамках рабочей группы обсудят ужесточения требований к ЧОП, блокировки сайтов с информацией о подготовке преступлений и множество других депутатских инициатив. Общая их цель одна — «не дать случиться «второй Керчи».

Напомним, трагедия в Керченском политехническом колледже произошла 17 октября. Студент колледжа, 18-летний Владислав Росляков, взорвал в здании самодельную бомбу, а затем открыл огонь по людям. Жертвами керченского стрелка стали 20 человек — ученики и преподаватели политеха, более 50 раненых доставлены в российские больницы. По предварительным данным следствия, у Рослякова было официальное разрешение от Росгвардии на использование оружия, перед получением лицензии парень прошел необходимое медицинское освидетельствование.