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Захарова назвала аморальным снос памятника Благодарности Красной армии в Польше

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Захарова назвала аморальным снос памятника Благодарности Красной армии в Польше

Москва, 25 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала деструктивным и аморальным снос памятника Благодарности Красной армии в Польше. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова напомнила, что сегодня в Скарышевском парке Варшавы завершается снос памятника Благодарности Красной армии в Польше, который был установлен в 1946 году на месте захоронения 26-ти советских солдат, погибших в сентябре 1944 года в боях за освобождение польской столицы.

Она также добавила, что снос памятника советским воинам является очередной попыткой властей Польши подвергнуть пересмотру итоги Великой Отечественной войны, а также стереть из истории факты о решающей роли Красной армии в освобождении Польши.

«Это попытка вымарать роль Красной армии в освобождении Польши, это аморальная политика,  ее разрушительный эффект неминуем», — сказала Захарова.

По ее словам, деструктивная антироссийская политика Польши по отношению к памяти погибших солдат является аморальной и деструктивной.

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
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