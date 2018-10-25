Захарова назвала аморальным снос памятника Благодарности Красной армии в Польше

Москва, 25 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала деструктивным и аморальным снос памятника Благодарности Красной армии в Польше. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова напомнила, что сегодня в Скарышевском парке Варшавы завершается снос памятника Благодарности Красной армии в Польше, который был установлен в 1946 году на месте захоронения 26-ти советских солдат, погибших в сентябре 1944 года в боях за освобождение польской столицы.

Она также добавила, что снос памятника советским воинам является очередной попыткой властей Польши подвергнуть пересмотру итоги Великой Отечественной войны, а также стереть из истории факты о решающей роли Красной армии в освобождении Польши.

«Это попытка вымарать роль Красной армии в освобождении Польши, это аморальная политика, ее разрушительный эффект неминуем», — сказала Захарова.

По ее словам, деструктивная антироссийская политика Польши по отношению к памяти погибших солдат является аморальной и деструктивной.