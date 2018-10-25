МИД РФ призвал к объективному расследованию убийства Хашукджи

Москва, 25 октября. Москва рассчитывает, что по делу об убийстве обозревателя The Washington Post Джамаля Хашукджи будет проведено тщательное и беспристрастное расследование. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, политические заявления должны уступить место всестороннему и объективному расследованию.

«Когда оно будет завершено в соответствии со всеми процедурами, в правовом русле, тогда будут сделаны соответствующие оценки и политические заявления», — сказала Мария Захарова.

Москва также приветствует работу, начатую Эр-Риядом и Анкарой в данном направлении.

Напомним, журналист Джамаль Хашукджи пропал 2 октября после того, как прошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября саудовские СМИ со ссылкой на генпрокурора страны заявили о том, что обозреватель мертв, а к его гибели привела ссора с сотрудниками дипломатической миссии. По делу были задержаны 18 человек, которых сейчас допрашивает полиция. Эр-Рияд подчеркнул, что стремится установить правду и привлечь к ответственности виновных в смерти Хашукджи.