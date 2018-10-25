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Киевский суд отказался выпустить Савченко из СИЗО

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Киевский суд отказался выпустить Савченко из СИЗО
Киев, 25 октября. Депутат Рады Надежда Савченко, подозреваемая в организации теракта в парламенте и покушениях на руководство Украины, пробудет в СИЗО еще два месяца. Решение о продлении ареста вынес в четверг Шевченковский районный суд Киева.

О таком постановлении суда местным СМИ сообщила помощник Савченко Татьяна Проторченко.

«Оставили под арестом еще на два месяца», — рассказала она.

Напомним, депутат была арестована 20 марта, после того как Рада лишила ее депутатской неприкосновенности. Савченко инкриминируют совершение преступлений по семи статьям. В последний раз суд продлевал ее арест 4 сентября.

23 октября бывшая военнослужащая заявила, что из-за нехватки движения в следственном изоляторе у нее началось воспаление в колене, и теперь она нуждается в двух операциях. Она также пояснила, что травмировала колено еще в армии. При этом, как утверждает депутат, медики предупредили ее, что в СИЗО оперироваться ни в коем случае не стоит из-за длительного реабилитационного периода.

Автор: Ярослава Замысловатова
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