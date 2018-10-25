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«Нас просто сметут»: евродепутат назвал русских последней мишенью «доморощенных фашистов» Латвии

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Просто сметут: евродепутат назвал русских последней целью «доморощенных фашистов» Латвии

Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов выразил опасения за жизнь русскоязычного населения его страны.

Комментируя в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» предложение бывшего диктора Латвийского радио Мары Кронтале «избавиться от русских», как это было с балтийскими немцами, евродепутат напомнил, что «этнические чистки» были «очень негативным, страшным опытом» Латвии.

«Самое неприятное, что она [Мара Кронтале] — представитель интеллигенции, тот человек, который сформировался в советское время, всю жизнь прожил со своими русскоязычными согражданами. Тем не менее, она приняла участие в агитации за этнические чистки», — заметил Мирослав Митрофанов.

Он вспомнил, что накануне Второй мировой войны евреи в Германии были лучше остальных нацменьшинств интегрированы в общество. А потому доводы о том, что причина негативного отношения латышей к русским кроется в том, что русские плохо интегрированы в латвийское общество, не работают, считает парламентарий.

«К сожалению, в Латвии есть очень негативный, страшный опыт. Заставили уехать немцев, потом уничтожили евреев в начале войны. После войны ассимилировали поляков и ливов. И вот сейчас остались только мы, русские. Остались последним рубежом, за которым находится этнически чистое государство, к которому стремятся наши доморощенные фашисты», — заметил Мирослав Митрофанов.

По словам евродепутата, четверть населения Латвии, которую составляют русскоязычные граждане, сильно ограничена в правах. Антироссийских высказываний и призывов в Латвии в последние годы звучит все больше, но полиция не стремится наказывать за них. Наоборот, арестам подвергаются те, кто выступают против этих притеснений.

«Арестовывают просто за слова. Это двойная мораль, двойная бухгалтерия. И если мы не победим, то нас просто сметут. Это надо понимать. Победа в нашем понимании — мы должны быть равными среди равных», — заключил Мирослав Митрофанов.

Автор: Марина Степанова
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