Врио главы Хакасии проконтролировал решение жизненно важных вопросов в Саяногорске

Саяногорск, 25 октября. Врио главы Республики Хакасия Михаил Развожаев посетил Саяногорск с рабочим визитом, в ходе которого обсудил с мэром города Михаилом Валовым разблокировку счетов муниципальных предприятий и проверил ход строительства водопровода в поселке Ай-Дай.

Счета муниципальных предприятий Саяногорска, как и ряда других населенных пунктов республики, оказались заблокированы в результате просроченной кредиторской задолженности. Общий долг в городе достиг отметки в 191 миллион рублей.

В связи с этим Развожаев в прямом эфире телеканала РТС сообщил о том, что на сегодняшний день на решение данной проблемы в Саяногорске направлено 39,5 миллиона рублей, при этом общая сумма перечисленных в города, районы и села средств для разблокировки лицевых счетов составила 768 миллионов рублей в виде субсидий.

«То, что мы направили сегодня, уже позволит городу начинать рассчитываться по давно накопившимся долгам», — отметил врио главы Хакасии по итогам переговоров с мэром Саяногорска.

После рабочей встречи Развожаев осмотрел отремонтированные участки на улице Ленина и 30 лет КрасноярскГЭСстроя в Саяногорске. Глава региона отметил качество выполненной работы на первом объекте, в частности высокое качество полотна и исполнение раньше намеченного срока. В то же время на втором объекте был высказан ряд замечаний, которые будут исправлены под руководством министерства транспорта Хакасии до конца недели.

«Времени мало, погода ухудшается и затягивать с решением этого вопроса нельзя», — цитирует Развожаева республиканское интернет-издание «Хакасия».

В рамках рабочего визита он также посетил строительство водопровода в поселке Ай-Дай, которое планируют реализовать в три этапа при финансовой поддержке компании «РУСАЛ». Работы на участке в рамках I очереди реализации проекта ведутся согласно графику, в частности специалисты продолжают прокладку трубопровода и монтаж насосной станции. Планируется, что работу завершат в декабре текущего года.

«Сегодня 900 тысяч рублей были перечислены рабочим котельной в поселке Бородино, — сообщил Развожаев. — Эти деньги люди уже получили в качестве зарплат за прошлый отопительный сезон».

На пятницу, 25 октября, у врио главы Хакасии запланирована встреча с мэром столицы Хакасии Николаем Булакиным, в рамках которой они осмотрят городские объекты и наметят план работ в рамках бюджета на 2019 год.