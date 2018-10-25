Лавров считает, что решение США выйти из ДРСМД уже принято

Москва, 25 октября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что решение Соединенных Штатов о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может быть формализовано в течение месяца — полутора.

«Стало понятно, что это решение уже принято, просто оно формализовано будет либо очень скоро, либо через месяц — полтора», — отметил глава российского дипломатического ведомства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Лавров отметил, выход США из ДРСМД пока не был заявлен официально, однако было заявлено намерение.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал, что Москва быстро и эффективно ответит в том случае, если США выйдут из соглашения. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Вашингтон задолго до того, как объявить о своем решении, наметил реализацию программ, противоречащих ДРСМД.