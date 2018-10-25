Захарова рассказала о реальных рисках в Европе из-за учений НАТО

Москва, 25 октября. Российская сторона воспринимает проведение учений Trident Juncture 2018 как попытку втянуть Швецию и Финляндию в НАТО. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Конечно, этот курс не способствует укрепления безопасности в Европе, этот подход несет реальные риски для ситуации в регионе. Это укладывается в русло курса США на снижение уровня безопасности в Европе», — цитирует ее корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, что 25 октября в Норвегии стартуют крупнейшие учения НАТО Trident Juncture 2018. В них примут участие 14 тыс. американских военных, что составит почти треть всех задействованных в маневрах сил. В ходе учений войска НАТО должны отработать сценарий по освобождению союзника, который подвергся нападению.