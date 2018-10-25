Париж, 25 октября. Мирей Матье призналась в любви к России. Об этом всемирно известная французская певица заявила в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

«Я смотрю на Россию с любовью. Это важно — смотреть с любовью и иметь возможность это передать», — сказала она, выступая на первом форуме развития двусторонних общественных связей Россия-Франция.

Мероприятие организовало Россотрудничество при поддержке Российско-французского форума гражданских обществ «Трианонский диалог». Этот форум был создан по инициативе лидеров РФ и Франции.

Напомним,ранее Матье была удостоена звания «Почетный профессор в сфере культуры» российского Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН). Звание певице присвоили за выдающийся вклад в развитие международных культурных связей, активную жизненную позицию и феноменальный музыкальный талант, пишет РИА Новости.