Захарова о выборах в конгресс: Это внутренний вопрос США

Москва, 25 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предстоящие выборы в конгресс США.

По ее словам, американские выборы являются внутренним делом США, по которому МИД РФ не дает свои заключения.

«Мы уважительно относимся к выбору американского народа. Это внутренний вопрос США», — передает корреспондент ФАН слова Захаровой.

Она подчеркнула, что МИД РФ не изменяет свою позицию относительно американских выборов, а их оценка – это вопрос к эксперту по политологии.