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Политика

Захарова о выборах в конгресс: Это внутренний вопрос США

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В МИД РФ рассказали о своей позиции по американским выборам в конгресс

Москва, 25 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предстоящие выборы в конгресс США.

По ее словам, американские выборы являются внутренним делом США, по которому МИД РФ не дает свои заключения.

«Мы уважительно относимся к выбору американского народа. Это внутренний вопрос США», — передает корреспондент ФАН слова Захаровой.

Она подчеркнула, что МИД РФ не изменяет свою позицию относительно американских выборов, а их оценка – это вопрос к эксперту по политологии.

Автор: Герман Парло
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