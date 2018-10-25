Захарова о выборах в конгресс: Это внутренний вопрос США
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Москва, 25 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предстоящие выборы в конгресс США.
По ее словам, американские выборы являются внутренним делом США, по которому МИД РФ не дает свои заключения.
«Мы уважительно относимся к выбору американского народа. Это внутренний вопрос США», — передает корреспондент ФАН слова Захаровой.
Она подчеркнула, что МИД РФ не изменяет свою позицию относительно американских выборов, а их оценка – это вопрос к эксперту по политологии.