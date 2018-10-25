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«Футболом руководит призрак или кто?»: Газзаев рассказал о проблемах в РФС

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«Футболом руководит призрак или кто?»: Газзаев рассказал о проблемах в РФС

Москва, 25 октября. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Валерий Газзаев заявил, что Россия может упустить позитивный эффект чемпионата мира по футболу из-за проблем с назначением главы Российского футбольного союза (РФС).

«Непонятно, кто у нас девять месяцев руководит футболом. Призрак руководит футболом или кто?» — заявил бывший тренер сборной России в комментарии «360».

По словам бывшего тренера сборной России по футболу, позитивный эффект от «лучшего чемпионата, уникальной инфраструктуры и лучших болельщиков» может быть упущен из-за того, что до сих пор не определился глава РФС.

Примером тому служит отстранение «Рубина» от участия в Еврокубке из-за несоблюдения финансового «фэйр-плей». Газзаев подчеркнул, что задача РФС следить за подобными инцидентами. Однако Газзаев не прокомментировал вопрос о намерении бороться за пост президента Федерации на ближайших выборах. 

Напомним, бывший глава РФС Виталий Мутко покинул пост в декабре 2017 года. На протяжении десяти месяцев обязанности президента РФС исполняет Александр Алаев.

Автор: Софья Куликова
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