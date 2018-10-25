Театр абсурда: Захарова прокомментировала заявления о прослушке телефона Трампа «шпионами из РФ»

Москва, 25 октября. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала театром абсурда сообщения американских СМИ о том, что разведка России якобы прослушивает iPhone президента США Дональда Трампа.

«Зазеркалье, пример театра абсурда… Нам рассказывают о неких прослушках двух и более телефонов Трампа, при этом сами американцы беззастенчиво прослушивают [телефоны канцлера ФРГ Ангелы] Меркель. Если уж СМИ так к этому трепетно относятся, что для них может быть интереснее, чем слежка партнеров НАТО друг за другом?» — приводит комментарий Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, газета The New York Times ранее рассказала, что американские спецслужбы якобы пытаются убедить президента страны Дональда Трампа перестать пользоваться iPhone из-за прослушки, которую осуществляют «китайские и российские агенты».

Отметим, в 2015 году активно обсуждалось, что спецслужбы США прослушивали телефонные разговоры главы правительства Германии Ангелы Меркель. Прокуратура ФРГ доказательств слежки тогда найти не смогла, и дело было закрыто.