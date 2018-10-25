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Европарламент призвал ЕС провести расследование утечки данных из Facebook

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Европарламент призвал ЕС провести расследование утечки данных из Facebook

Брюссель, 25 октября. Компетентные органы государств Европейского союза должны провести надлежащее расследование в связи с утечкой данных из соцсети Facebook. Соответствующая информация приводится в резолюции, принятой Европейским парламентом.

«Европарламент призывает органы по защите данных на национальном и европейском уровне провести тщательное расследование в отношении Facebook и его нынешней практики», — говорится в резолюции.

При этом основой для европейского санкционного ответа, эффективного и соответствующего ситуации, должен послужить новый механизм согласованных действий в рамках ЕС по защите данных (GDPR).

Напомним, ранее Ирландская комиссия по защите данных (IDPC) начала расследование в отношении Facebook из-за утечки данных, в результате которой злоумышленники могли получить доступ к 50 млн аккаунтов.

Автор: Тимур Румянцев
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