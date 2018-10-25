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Захарова прокомментировала причастность США к нападению на базу «Хмеймим» в Сирии

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Захарова прокомментировала причастность США к нападению на базу «Хмеймим» в Сирии

Москва, 25 октября. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала нападение управляемых с самолета США дронов на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, передает корреспондент  Федерального агентства новостей.

Захарова прокомментировала причастность США к нападению на «Хмеймим». Напомним, по данными Минобороны РФ, 13 атаковавших российскую авиабазу дронов управлялись с американского самолета-разведчика Poseidon-8.

«Мы можем только подтвердить эту информацию, — констатировала представитель внешнеполитического ведомства. — Мы неоднократно говорили о наших озабоченностях по этому поводу. Эти озабоченности будут донесены до наших партнеров».

Захарова прокомментировала причастность США к нападению на базу «Хмеймим» в Сирии

Ранее в Кремле заявили, что нельзя исключать, что данные о том, что в ходе одной из атак на «Хмеймим» дронами управлял самолет-разведчик США, будут иметь политические последствия.

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
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