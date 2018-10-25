МИД РФ: Москва представит российско-китайские проекты на выставке в Шанхае

Москва, 25 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об участии России в Международной торговой выставке китайских товаров, которая пройдет с 5 по 10 ноября в Шанхае.

«На российском стенде будет представлен торгово-промышленный потенциал РФ, в первую очередь – российско-китайские проекты в области транспорта и логистики», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

Выставка направлена на либерализацию торговли и экономическую глобализацию китайского рынка, а также содействие в создании открытой мировой торговли. Участие в выставке примут предприятия из более чем 100 стран и регионов.