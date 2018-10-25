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Азовское море стало разменной картой Запада — Захарова

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Азовское море стало разменной картой Запада — Захарова

Москва, 25 октября. Азовское море стало разменной картой в политической игре западных стран. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Тема Азовского моря — это очередная разменная карта. Все эти заявления не основывается на фактологической базе, это просто пропагандистский заход», — отметила она.

Напомним, что в четверг Европарламент принял резолюцию об ужесточении антироссийских санкций в случае эскалации ситуации в Азовском море. Согласно этому документу, Россия якобы пытается превратить море во «внутреннее озеро» и присвоить себе украинские нефтегазовые месторождения. Россия все эти обвинения отрицает.

Отметим, что Украина сама открыто заявляет о наращивании своего военного присутствия в Азовском море. По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, Евросоюз хочет разместить в Азовском море корабли НАТО, хотя это идет будет нарушением российско-украинского договора.

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
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