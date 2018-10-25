Митинги, столкновения с полицией, бунты: экс-министр предсказал последствия повышения тарифов ЖКХ на Украине

Одна из наиболее обсуждаемых сейчас тем на Украине — что будет с тарифами ЖКХ после повышения властями с 1 ноября цен на газ для населения почти на четверть, до 8550 гривен (около 19,9 тысяч рублей) за тысячу кубометров? Многие эксперты подняли на смех заявления премьера Владимира Гройсмана, который сказал, что «выхода у кабмина нет — иначе МВФ заморозит выделение Киеву кредитов и Украину ждет дефолт».

Как заявил в беседе с Федеральным агентством новостей бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко, администрация президента Петра Порошенко сделала коммунальные тарифы эффективным инструментом «выдавливания» из граждан дополнительных налогов — но эта практика не доведет ее до добра.

«Сегодня цены на газ окончательно превратились в огромный скрытый налог для украинцев — это уже понятно всем, — заявил Кучеренко. — Если вы проследите внимательно проследите всю цепочку, от поставщика до потребителя, то увидите, что НАК «Нафтогаз» совершенно незаконно собирает с людей деньги в виде ренты за газ. А потом перекачивает часть этих денег в государственный бюджет. Именно это имел в виду премьер-министр Гройсман, когда говорил, что «договорился» с главой «Нафтогаза» Коболевым».

Кучеренко подчеркнул — это ничем не неприкрытое «выдавливание» государством денег из карманов граждан.

«Но это хотя бы делается «по-белому», официально — по крайней мере, эти деньги идут через госчета, — отмечает экс-министр. — Но есть и многие другие инструменты, которые помогают властям «выдавливать» деньги из украинцев не так официально. Например, тариф на содержание домов и придомовых территорий в Киеве и других крупных городах. Горожан на Украине по воле властей просто обложили новым налогом, «хабаром». Половина этих платежей даже не возвращается в дома украинцев в виде услуг. Это — своеобразная дань, которую горожане платят на содержание мэра Кличко и его команды».

Похожее положение, по словам Кучеренко, и с тарифами на воду. Они уже сегодня непомерно высоки (при том, что горячей воды в Киеве не было с мая), и украинские власти намерены в течение ноября-декабря поднять стоимость услуг подачи воды и водоотведения как минимум на 20% — без согласования с жителями и практически безо всякого экономического обоснования.

«Это опустошит карманы населения еще как минимум на 400 млн гривен в год. То же самое собирается сделать и «Киевгаз», который намерен пополнить свой бюджет за счет граждан еще на 150 млн гривен в год. По сути, каждый монополист и коммунальная структура сегодня занимаются одним — обирают граждан страны за счет коммунальных платежей, как могут», — считает Кучеренко.

При этом, как недавно констатировала кандидат в президенты Юлия Тимошенко, из-за этого вымогательства со стороны властей «человеческое отчаяние в стране сейчас царит неслыханное».

«Такого жестокого и циничного поведения власти в отношении людей я не припомню за все время своего пребывания в политике. Люди крайне возмущены, лично я давно уже не видела такого агрессивного отношения людей к власти. Они не знают, как им жить, как отапливать свои жилища. Они не понимают, чем платить за ЖКХ, а во многих семьях после оплаты «коммуналки» даже не останется денег на еду», — заявила на днях Тимошенко.

Поддерживая мнение, высказанное Тимошенко, бывший украинский министр напомнил об относительно недавних обещаниях премьер-министра Гройсмана.

«Владимир Борисович два года назад всем нам обещал, что цена на газ больше никогда не увеличится. Теперь он говорит — мол, «нет другого выхода». И вот это повышение газового тарифа на 23,5% — элемент комплексной реформы? Или требование МВФ, и как следствие, ваш «откат назад» и поражение?» — задает вопрос Кучеренко.

Он рассказал, что отношение Киева к украинцам напомнило ему анекдот, в котором бедный еврей пришел к раввину и сказал, что ему нечем кормить семью и попросил совета. Раввин посоветовал ему купить козу. Через некоторое время бедняк пришел и сказал, что жить стало совсем невозможно — и раввин посоветовал ему продать козу.

«После этого бедняк пришел и сказал: «Ну теперь, без козы, намного лучше». Также и наше правительство — сначала обещает поднять цены на газ на 60%, а потом говорит — «ну, всего на 23% подняли, теперь живи — не хочу!», — возмущается Кучеренко.

Как следствие, многие эксперты прогнозируют — в ноябре-январе, когда украинцы одновременно прочувствуют на себе очередное повышение цен на «коммуналку», а также сокращение социальных субсидий (они урезаны властями с 1 января в полтора раза), в разных точках страны могут возникнуть социальные бунты.

«До последнего времени власти удавалось гасить это огромное социальное раздражение с помощью субсидий, — поясняет Кучеренко. — Недаром армия получателей различных субсидий сегодня составляет более 60% от общего числа домохозяйств. Люди верят в то, что «доброе» государство сделает для них скидку, и в итоге они заплатят за ЖКХ меньше, чем соседи. Они не понимают, что этот налог платят их дети и родственники, которые находятся в трудоспособном возрасте и не получают субсидий. Да, пока раздражение гасится субсидиями, и в Киеве и на Украине в целом ситуация относительно спокойная».

Тем не менее уже в ближайшее время это положение может измениться. Украинцев, доведенных государством до отчаяния, может выгнать на улицы и неспособность платить по новым тарифам, и фактическое отсутствие в их домах и квартирах газа и тепла — из-за неуплаты за коммуналку.

«Если какие-то городки или районы больших городов окажутся без газа или тепла, то тогда там возможны перекрытия дорог, митинги, столкновения с полицией, бунты и другие подобные акции. Но пока люди получают субсидии и молчат. Хотя эти деньги дают вовсе не «добрые люди» Гройсман и Порошенко — эти субсидии оплачивают сами плательщики «коммунальных налогов». Каждый, кто платит за газ, воду, тепло и прочее по полной стоимости, фактически содержит того, кто платить за это полностью не в состоянии. Я не хочу раздрая в стране, но могу твердо сказать — если власть целенаправленно доведет людей до края, то последствия могут быть самые печальные. Действуя таким образом, Порошенко, Гройсман и компания до очередных выборов могут и не дожить», — резюмирует эксперт.

Тем временем на сайте партии «Батькивщина» появилась петиция с требованием отменить «газовое» постановление Кабмина — под ней уже собрано несколько десятков тысяч подписей. А руководство «Батькивщины» объявило о начале всеукраинского движения за отмену решения Порошенко о повышении цены на газ для граждан. Параллельно в украинских СМИ появилась информация о том, что «в рамках договоренностей с МВФ цена на газ для населения может вырасти в 2019 году еще на 40%». Однако это, скорее всего, будет проблемой уже следующей администрации Украины.