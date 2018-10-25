Политиканством назвали в СПЧ присуждение правозащитной премии Сенцову

Москва, 25 октября. Политиканством назвали в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека присуждение премии имени Сахарова украинскому режиссеру Олегу Сенцову, отбывающему заключение в РФ за подготовку теракта.

«Я не вижу за Сенцовым правозащитных заслуг, и выделение его из оказавшихся за решеткой правозащитников, журналистов — это политиканство», — приводит ТАСС комментарий члена СПЧ Александра Брода.

Напомним, ранее в четверг стало известно, что Европарламент присудил Олегу Сенцову правозащитную премию имени Андрея Сахарова. В интервью Федеральному агентству новостей журналист Владимир Соловьев заявил, что решение о присуждении премии Сенцову было принято назло России.

Сенцов отбывает наказание за подготовку террористических актов на территории Крыма.