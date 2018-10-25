В МИД РФ призвали объективно расследовать ЧП в метро Рима

Москва, 25 октября. Российская сторона выступает за проведение экспертизы для выяснения обстоятельств обрушения эскалатора в римском метро, распространение дезинформации о якобы недостойном поведении болельщиков ЦСКА должно быть остановлено. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Во время выступления на брифинге дипломат напомнила о том, что в результате ЧП, произошедшего на станции «Репубблика» римского метро, госпитализировано 16 российских болельщиков футбольного клуба ЦСКА, которые прибыли в итальянскую столицу на матч Лиги чемпионов. Впоследствии, отметила Захарова, в местную клинику поступили еще двое россиян после потасовок с итальянскими фанатами.

Дипломатическая миссия РФ, по словам представителя внешнедипломатического ведомства, организовала линию горячей связи, сформировала список госпитализированных россиян, уточнив детали, а также наладила информационное обеспечение. В то же время российские дипломаты срочно выехали во все 7 клиник, куда определили пострадавших болельщиков, и уже спустя 6 часов после событий находились в госпиталях и помогали соотечественникам.

«Мы выступаем за проведение экспертизы, чтобы была выяснена вся правда о том, что случилось, и дезинформация не появлялась в СМИ о «недостойном» поведении болельщиков», — подчеркнула она.

Напомним, инцидент на станции итальянского метро произошел вечером 23 октября. Эскалатор внезапно вышел из строя. Сообщалось, что в тот момент в транспорте была группа российских болельщиков, прибывших на матч Рома — ЦСКА. По предварительным данным, 19 человек пострадали в результате серьезной поломки, среди них 15 россиян и 4 украинца.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал российских болельщиков, пострадавших из-за поломки эскалатора в римском метро, «пьяными псевдофанатами», которые, по его мнению, виновны в произошедшем.