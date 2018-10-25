Сирия почти очищена от террористов — Минобороны РФ: кто мешает закончить кампанию против ИГИЛ

На данный момент уже практически вся Сирия освобождена от исламистских бандформирований, подвел промежуточные итоги антитеррористической кампании Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ замминистра обороны России Александр Фомин во время своего доклада на Восьмом международном Сяншаньском форуме в китайской столице. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Сейчас в арабской республике стремительно налаживается прежняя нормальная жизнь, а ее граждане наконец обрели возможность безопасно вернуться в родные дома. Соответственно, российско-сирийская операция против «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) и прочих подобных группировок оказалась успешна, и ее опыт следует учитывать в ходе других антитеррористических миссий.

По мнению заместителя военного ведомства РФ, события последних лет в Сирии показали, что практика деления джихадистов на «своих» и «чужих», к которой прибегали США и их союзники, оказывает очень негативное воздействие на реальные усилия по противодействию международному терроризму.

Александр Фомин также выразил уверенность, что для успешной борьбы против ИГ1 и подобных группировок в пределах не только одного государства или региона, а в масштабах всей планеты необходима консолидация усилий множества стран и формирование широкого антитеррористического фронта.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов также заметил в беседе с корреспондентом ФАН, что до тех пор пока целый ряд стран продолжает препятствовать реальной борьбе с исламистами, международный терроризм будет оставаться угрозой для жителей всех без исключения государств нашей планеты.

«Это глобальная угроза. Сила, противостоящая всему человечеству и способная разрушать цивилизации, страны, культурное наследие, а также уносить жизни большого количества мирных граждан. Террористические атаки на жилые районы и объекты городской инфраструктуры сейчас, к сожалению, становятся повседневностью. Они происходят везде — почти на всех континентах планеты — и практически ежедневно», — отметил эксперт.

Соответственно, поиск вариантов совместного противостояния этому чудовищному явлению остается очень актуальным вопросом для всего мира.

«В недавнем прошлом относительно успешный опыт создания международного антитеррористического альянса был реализован. Шел 2001-й год, и тогда все страны без исключения искренне поддержали эту борьбу, которая дала свои результаты. В это время были достигнуты определенные успехи, но очень скоро Соединенные Штаты начали использовать подобные операции как прикрытие для сведения счетов с неугодными режимами. Так, например, в 2003-м году американцы уничтожили иракское государство, дискредитировав идею борьбы с международным терроризмом. То же и в Сирии — там США ведут борьбу далеко не столько с ИГ, сколько с законным правительством», — подчеркнул Владимир Шаповалов.

Тем временем именно России удалось выстроить определенную систему, при которой сразу ряд государств одновременно на различных уровнях противостояли боевикам ИГИЛ1, «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) и других формирований. Результатом такой работы стало кардинальное изменение ситуации в САР, в том числе ликвидация внутри этой страны всех псевдогосударственных структур ИГ, и общее снижение распространения угрозы на Ближнем Востоке.

«Была сформирована Астанинская переговорная площадка, объединившая РФ, Турцию и Иран. Также удалось создать широкий формат взаимодействия с разными политическими силами внутри самой Сирии. Встречи по отдельным вопросам в рамках этой кампании также велись со многими другими ближневосточными государствами. Все это стало прочной основной для координации усилий разных стран в целях борьбы с терроризмом в этом регионе мира. Несмотря на подчас жесткое противодействие со стороны США, эта деятельность продолжается. Конечно, политика двойных стандартов некоторых держав в отношении такого однозначного явления, как терроризм, тоже остается серьезной проблемой», — подытожил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.