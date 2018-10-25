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Сирия почти очищена от террористов — Минобороны РФ: кто мешает закончить кампанию против ИГИЛ

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ИГИЛ

На данный момент уже практически вся Сирия освобождена от исламистских бандформирований, подвел промежуточные итоги антитеррористической кампании Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ замминистра обороны России Александр Фомин во время своего доклада на Восьмом международном Сяншаньском форуме в китайской столице. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Сейчас в арабской республике стремительно налаживается прежняя нормальная жизнь, а ее граждане наконец обрели возможность безопасно вернуться в родные дома. Соответственно, российско-сирийская операция против «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) и прочих подобных группировок оказалась успешна, и ее опыт следует учитывать в ходе других антитеррористических миссий.

По мнению заместителя военного ведомства РФ, события последних лет в Сирии показали, что практика деления джихадистов на «своих» и «чужих», к которой прибегали США и их союзники, оказывает очень негативное воздействие на реальные усилия по противодействию международному терроризму.

Минобороны РФ

Александр Фомин также выразил уверенность, что для успешной борьбы  против ИГ1 и подобных группировок в пределах не только одного государства или региона, а в масштабах всей планеты необходима консолидация усилий множества стран и формирование широкого антитеррористического фронта.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов также заметил в беседе с корреспондентом ФАН, что до тех пор пока целый ряд стран продолжает препятствовать реальной борьбе с исламистами, международный терроризм будет оставаться угрозой для жителей всех без исключения государств нашей планеты.

«Это глобальная угроза. Сила, противостоящая всему человечеству и способная разрушать цивилизации, страны, культурное наследие, а также уносить жизни большого количества мирных граждан. Террористические атаки на жилые районы и объекты городской инфраструктуры сейчас, к сожалению, становятся повседневностью. Они происходят везде — почти на всех континентах планеты — и практически ежедневно», — отметил эксперт.

Карта военных действий в Сирии

Соответственно, поиск вариантов совместного противостояния этому чудовищному явлению остается очень актуальным вопросом для всего мира.

«В недавнем прошлом относительно успешный опыт создания международного антитеррористического альянса был реализован. Шел 2001-й год, и тогда все страны без исключения искренне поддержали эту борьбу, которая дала свои результаты. В это время были достигнуты определенные успехи, но очень скоро Соединенные Штаты начали использовать подобные операции как прикрытие для сведения счетов с неугодными режимами. Так, например, в 2003-м году американцы уничтожили иракское государство, дискредитировав идею борьбы с международным терроризмом. То же и в Сирии — там США ведут борьбу далеко не столько с ИГ, сколько с законным правительством», — подчеркнул Владимир Шаповалов.

ВС США в Сирии

Тем временем именно России удалось выстроить определенную систему, при которой сразу ряд государств одновременно на различных уровнях противостояли боевикам ИГИЛ1, «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) и других формирований. Результатом такой работы стало кардинальное изменение ситуации в САР, в том числе ликвидация внутри этой страны всех псевдогосударственных структур ИГ, и общее снижение распространения угрозы на Ближнем Востоке.

«Была сформирована Астанинская переговорная площадка, объединившая РФ, Турцию и Иран. Также удалось создать широкий формат взаимодействия с разными политическими силами внутри самой Сирии. Встречи по отдельным вопросам в рамках этой кампании также велись со многими другими ближневосточными государствами. Все это стало прочной основной для координации усилий разных стран в целях борьбы с терроризмом в этом регионе мира. Несмотря на подчас жесткое противодействие со стороны США, эта деятельность продолжается. Конечно, политика двойных стандартов некоторых держав в отношении такого однозначного явления, как терроризм, тоже остается серьезной проблемой», — подытожил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Егор Баренцев
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