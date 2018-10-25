МИД РФ ответил на обвинения во «вмешательстве» в македонский референдум

Москва, 25 октября. Решение о переименовании Македонии Скопье должно принять самостоятельно, без влияния извне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова прокомментировала ранее звучавшие обвинения в адрес России о «вмешательстве» в македонский референдум по вопросам переименования страны.

«Хотели бы напомнить, что именно США, а не Россия, с помощью недостойных методов протолкнули внесение изменений в Конституцию страны в духе Преспанского соглашения», — сказала Мария Захарова.

Она отметила, что позиция РФ по вопросу переименования Македонии остается неизменной: долгосрочное решение должно быть найдено не под диктовку американского правительства. Скопье и Афины должны самостоятельно найти консенсус в рамках правового поля и без давления извне.

Ранее в МИД РФ отмечали, что голосование в парламенте Македонии по вопросу переименования страны ради вступления Скопья в НАТО прошло при нарушении всех норм. По заявлению внешнеполитического ведомства России, процессом голосования управляли Штаты, причем используя шантаж и угрозы в адрес депутатов.

Отметим, что до этого в британской прессе появились материалы о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в референдум в Македонии.

Напомним, вопрос переименования Македонии является давним спором между Скопье и Афинами. Греция блокирует доступ Македонии в Североатлантический альянс. Главным условием Афин для изменения своего решения является переименование Македонии в «Северную Македонию» для того, чтобы избежать путаницы с названием одноименного греческого региона. Скопье провело референдум по вопросу переименования страны, однако его необходимо считать неудавшимся: проголосовали всего 37% избирателей, хотя для принятия решения необходимо минимум 50% голосов жителей страны.