Москва обязана будет отвечать: эксперт прокомментировал антироссийские учения НАТО в Норвегии

Учения НАТО Trident Juncturе у берегов Норвегии носят антироссийский характер, Россия должна это учитывать, с таким заявлением выступил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Нет никаких сомнений в том, что они [учения НАТО] носят антироссийскую направленность, и мы должны это учитывать в нашем военном планировании», — заявил он на полях Веронского экономического форума.

«Хорошо, что в последние годы уделялось повышенное внимание укреплению нашего военного потенциала, и сегодня Россия обладает различными вариантами наиболее оптимального военно-технического ответа на угрозы, которые могут носить совершено различный характер», — отметил дипломат.

«Это нужно принять как аксиому»

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что споров о том, носят ли учения НАТО в Норвегии антироссийский характер, быть попросту не должно. Любые учения Организации Североатлантического договора в Европе у границ России носят антироссийский характер.

«Это нужно принять как аксиому. Поэтому комментарий замглавы МИД России Александр Грушко по этому поводу абсолютно справедливый. В сентябре этого года Россия провела учения «Восток-2018», которые стали самым крупным мероприятием по подготовке войск в современной истории страны. Североатлантический альянс должен был сделать ответ на это, но учения в Норвегии по своим размерам тяжело сравнить с «Востоком-2018», ведь в российских учениях участвовало около 300 тысяч военных, а в европейских — около 50 тысяч», — рассказал Евгений Валяев.

Кроме того, заметил эксперт, существенный перевес на стороне «Востока-2018» был и по числу техники. Но у этих маневров есть большое отличие. Россия проводила свою подготовку далеко от границ с Европой, вместе со своими союзниками в лице Китая и Монголии. Учения НАТО проходили рядом с российскими границами, а такая военная активность НАТО рядом с российской территорий выглядит недружественной и подстегивает милитаризацию европейской политики.

«Основным выгодополучателем учений НАТО в Европе являются американцы. Именно Вашингтон подстегивает европейских союзников к увеличению бюджета НАТО, используя российскую или китайскую угрозу как повод для этого. Вашингтон, провоцируя милитаризацию европейской политики, получает двойную выгоду.

Увеличение бюджета НАТО позитивно скажется на заказах у американского ВПК. Также на этом фоне не будет происходить сильного сближения России с европейскими странами. Это выгодно США для снижения торгового сальдо России и Европы и для увеличения объемов торговли США с Европой, например, по продаже углеводородов», — пояснил Евгений Валяев.

Эксперт заметил, что европейским лидерам нужно окончательно понять, что выстраивание действенной системы безопасности в Европе не может происходить без участия России. Для отработки совместных действий по отражению опасности от потенциального врага нужно привлекать Россию в качестве участника, а не потенциальной угрозы.

«Такое изменения взгляда на европейскую безопасность произойдет только после реформы всего блока НАТО, когда в Европе появится более самостоятельная и автономная, независимая от Вашингтона, система безопасности. Евросоюзу необходима либо своя суверенная армия, либо членам ЕС нужно работать над восстановлением своих национальных вооруженных сил. Когда сами европейские игроки будут принимать решение, кого считать угрозой, а кого союзником, тогда милитаристские настроения в Европе будут существенно снижены», — добавил Евгений Валяев.

По словам эксперта, Россия связана со многими европейскими партнерами тесными торговыми отношениями. Германия, Нидерланды, Франция и Италия — важнейшие торговые партнеры РФ.