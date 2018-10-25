Плачу от боли и обиды: Лобода опубликовала свое первое фото после операции
Москва, 25 октября. Певица Светлана Лобода опубликовала свой первый снимок после перенесенной операции по удалению почечного камня. Она поблагодарила фанатов за поддержку.
По словам певицы, ей пришлось очень быстро принять решение об операции: врачи дали на размышление всего три минуты.
«Пишу и плачу от боли и обиды», — написала Светлана Лобода под своим фото в Instagram.
Она отметила, что последние полгода вместе со своей командой занималась подготовкой шоу. Однако из-за непредсказуемых обстоятельств провести концерты в ближайшее время не удастся. По словам врачей, на восстановление необходимо минимум семь дней.
Как пишут «Дни.Ru», поклонники сочувствуют своему кумиру. Некоторые отмечают, что плачут вместе с певицей.
Ранее Федеральному агентству новостей стало известно, что концерты Лободы, которые должны были состояться в московском Crocus City Hall 25, 26 и 28 октября, перенесены на 17, 18 и 20 января.
Напомним, певице стало плохо во время репетиции танцевального номера. Ее коллеги вызвали скорую помощь, и исполнительницу экстренно госпитализировали.