Путин поручил проработать перераспределение части прибыли РЖД

Москва, 25 октября. Российское правительство должно проработать вопрос направления прибыли ОАО «Российские железные дороги» вместо дивидендов на проекты магистрального плана. Соответствующее поручение кабмину дал президент Российской Федерации Владимир Путин. Срок исполнения — 1 февраля 2019 года.

Правительству поручено заняться проработкой вопроса направления оставшейся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям чистой прибыли РЖД на реализацию проектов по развитию железнодорожного транспорта, которые включены в комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры.

Напомним, накануне глава российского государства дал поручение российскому правительству провести детализацию национальных проектов для регионов, чтобы каждый субъект РФ имел возможность видеть свое место в программах развития. Российский лидер также поручил кабмину выделить средства на развитие Дальнего Востока.