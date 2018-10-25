Захарова запретила США ставить ультиматумы в ответ на угрозы о почтовом союзе

Москва, 25 октября. Власти США пытаются заставить Всемирный почтовый союз работать по их правилам. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя угрозы Соединенных Штатов выйти из организации.

«Решение Вашингтона вызвано экономическим причинами. Выдвижение ультиматумов — недопустимо. Тем более, что результативность таких методов вызывает сомнения», — цитирует ее корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова также обратила внимание на то, что угрозы Америки не обязательно будут воплощены в жизнь. Ранее США «громко хлопнули дверью» и покинули ЮНЕСКО, однако после «тихонько вернулись».

Ранее сообщалось, что США заявили о намерении покинуть Всемирный почтовый союз. Вашингтон не устраивают тарифы на посылки из Китая и других стран. По мнению президента США Дональда Трампа, организация установила заниженные сборы для небольших посылок из КНР и других стран, что якобы нанесло ущерб американской почтовой инфраструктуре.