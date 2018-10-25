Нарвусь на критику: защитник Киева на российском ТВ сравнил Украину с «племенем тумба-юмба»

Председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан раскритиковал поведение украинской стороны на переговорах по условиям и разрешенным объемам вылова рыбы в Азовском море.

Российско-украинские переговоры по рыбной ловле в Азовском море были сорваны, едва начавшись, из-за того, что депутат Верховной рады и лидер запрещенного в РФ Меджлиса1 крымско-татарского народа Рефат Чубаров, которого, к слову, не было в списке участников переговоров, назвал члена российской делегации Игоря Рулева, возглавляющего Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства, «преступником» и потребовал выдворить его с Украины. После этого работа российско-украинской комиссии, которая проходила в отеле под Киевом, была остановлена.

Комментируя этот скандал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», украинский эксперт Вадим Трюхан заявил, что «с самого начала были допущены серьезнейшие промахи при организации заседания комиссии по рыболовству в Азове».

«Нужно было проводить его на нейтральной территории, чтобы избежать провокаций. На Украине есть разные мнения по поводу того, продолжать или не продолжать торгово-экономические отношения с Россией. И провокаций было сложно избежать. Чубаров действовал в силу своих убеждений и не имел другого выхода в этой ситуации», — заявил Вадим Трюхан.

Защитник Киева на российском телевидении отметил, что «экономика побеждает политику».

«Действительно, нужно находить взаимопонимание в вопросе рыбной ловли. В прошлом году украинские рыбаки выловили 37 тысяч тонн рыбы [в Азовском море]. Российские, насколько мне известно, около 90 тысяч тонн. Конечно, нужно провести переговоры и цивилизованно решить, как дальше заниматься рыбным промыслом», — уверен Вадим Трюхан.

Он напомнил, что договор о вылове рыбы в Азовском море между Россией и Украиной действует с 1993 года и автоматически продлевается на пять лет. И если украинская сторона имеет к нему претензии, она должна была инициировать его разрыв, а раз этого не произошло, то обязана его исполнять, подчеркнул эксперт из Киева.

«Тут я нарвусь на определенную критику внутри моей страны, но я хочу, чтобы Украина действовала не как племя тумба-юмба, а чтобы она действовала в рамках права и брала пример с той же самой России. Агрессия агрессией, но Россия и Украина не могут на 100% отказаться от торгово-экономических отношений», — заключил Вадим Трюхан, чем вызвал аплодисменты в студии.

1 Организация запрещена на территории РФ.