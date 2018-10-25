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«Загнали себя в угол»: Захарова оценила доклад Лондона о «российском вмешательстве»

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«Загнали себя в угол»: Захарова оценила доклад Лондона о «российском вмешательстве»

Москва, 25 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что правительство Великобритании загнало себя в угол, обвинив Россию во вмешательстве в выборы, но не предоставив доказательства.

«Правительство Великобритании опубликовало документ «дезинформация и фейковые новости», который наделал немало шума.  В своем ответе правительство Великобритании подтвердило, что у него отсутствуют доказательства влияния России на выборы в Великобритании», — приводит слова Захаровой корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Захаровой, исполнительная власть Великобритании усиленно обвиняла Россию во вмешательстве в выборы и во всю политику, вопросы безопасности и так далее. После массовой информационной кампании законодательная власть запросила подтверждения, однако выяснилось, что фактических доказательств у обвинений нет.

«Как видите,  правительство Великобритании просто загоняет себя в угол. Просто тупиковая ситуация,  которая должна думаю послужить уроком на будущее», — добавила Захарова.

Напомним, британское правительство опубликовало доклад «Фейковые новости», в котором признало, что доказательства вмешательства России во внутренние дела Лондона отсутствуют. При этом премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в распространении «фейковых новостей»

Автор: Герман Парло
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