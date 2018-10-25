России придется реагировать: Захарова прокомментировала решение США о выходе из ДРСМД

Москва, 25 октября. Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности похож на планомерный шаг по реализации ранее намеченной линии. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, заявления Трампа по выходу из ДРСМД вызывает у России глубокое сожаление, передает корреспондент Федерального агентства новостей

«Это опасный шаг, который негативно повлияет на ситуацию с безопасностью.Речь, похоже, идет о планомерной реализации намеченной линии», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что Вашингтон задолго до того, как объявить о своем решении, наметил реализацию программ, противоречащих ДРСМД.

«Мы призываем всех, кто ощущает собственную ответственность за судьбы мира направить США сигнал об опасности этих шагов», — заявила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, создается впечатление, что США хочет выйти из договора из-за желания не договариваться с РФ, а также, чтобы обеспечить свое доминирование.

Захарова подчеркнула, что США не предъявили России никаких доказательств нарушений пунктов договора.

«России придется реагировать. Мы проявляли терпение и сдержанность, указывая на нарушения США. Мы готовы к работе по сохранение договора, но для этого нам нужен ответственный партнер.», — заявила Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах по выходу из договора о РСМД. Американский лидер заявил, что Россия якобы нарушает этот договор, однако не привел никаких доказательств. Москва неоднократно заявляла, что американские заявления являются беспочвенными.